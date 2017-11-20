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    В центральной больнице Абшеронского района умерли новорожденные близнецы, роженица впала в кому - ФОТО - ВИДЕО

    По факту ведется следствие

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ На Абшероне во время родов скончались близнецы, роженица впала в кому.

    Как передает Report, инцидент произошел в центральной больнице Абшеронского района в городе Хырдалан.

    Так, в родовом отделении больницы роженица по имени Айтадж впала в кому, ее новорожденные близнецы скончались.

    Съемочная группа Report побывала в больнице, в которой произошел инцидент. Однако дежурный врач больницы вместо того, чтобы ответить на вопросы, запер двери и пытался отдалить съемочную группу с территории больницы.

    Скончавшиеся близнецы отправлены в объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. По факту ведется следствие. 

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