В центральной больнице Абшеронского района умерли новорожденные близнецы, роженица впала в кому - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ На Абшероне во время родов скончались близнецы, роженица впала в кому.

Как передает Report, инцидент произошел в центральной больнице Абшеронского района в городе Хырдалан.

Так, в родовом отделении больницы роженица по имени Айтадж впала в кому, ее новорожденные близнецы скончались.

Съемочная группа Report побывала в больнице, в которой произошел инцидент. Однако дежурный врач больницы вместо того, чтобы ответить на вопросы, запер двери и пытался отдалить съемочную группу с территории больницы.

Скончавшиеся близнецы отправлены в объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. По факту ведется следствие.