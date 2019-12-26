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В ЦАР в столкновениях между бандитами и торговцами погибли 40 человек

В ЦАР в столкновениях между бандитами и торговцами погибли 40 человек

Около 40 человек погибли за последние двое суток в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) - Банги - в результате столкновений между членами бандитской группировки и местными торговцами. 

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Эпицентром столкновений между бандитами и представителями малого бизнеса стал один из районов Банги, населенный преимущественно мусульманами.

Трагедию уже прокомментировал на своей странице в Twitter президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. По его словам, речь идет о "кровавом столкновении между теми, кто незаконным путем заполучил оружие и сейчас сеет смерть". Президент призвал стороны конфликта и жителей столичного района к спокойствию, диалогу, а также к "тесному сотрудничеству с силами правопорядка и безопасности".

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