В Cанкт-Петербурге тяжело ранен гражданин Азербайджана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Невском районе Санкт-Петербурга был избит и получил огнестрельные ранения гражданин Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ночью 9 марта во 2-м Рабфаковском переулке произошел конфликт между двумя мужчинами.

В результате один из участников драки, 40-летний гражданин Азербайджана, был доставлен в тяжелом состоянии в Александровскую больницу.

Его госпитализировали с огнестрельными ранениями обеих ног, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, сквозной огнестрельной раной голени, левой кисти, переломом костей носа, ушибленной раной спинки носа.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге он проживал без регистрации. По факту возбуждено уголовное дело.