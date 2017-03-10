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    В Cанкт-Петербурге тяжело ранен гражданин Азербайджана

    ​У него прострелены обе ноги и рука

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Невском районе Санкт-Петербурга был избит и получил огнестрельные ранения  гражданин Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ночью 9 марта во 2-м Рабфаковском переулке произошел конфликт между двумя мужчинами.

    В результате один из участников драки, 40-летний гражданин Азербайджана, был доставлен в тяжелом  состоянии в Александровскую больницу.

    Его госпитализировали с огнестрельными ранениями обеих ног, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, сквозной огнестрельной раной голени, левой кисти, переломом костей носа, ушибленной раной спинки носа.

    Сообщается, что в Санкт-Петербурге он проживал без регистрации. По факту возбуждено уголовное дело.

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