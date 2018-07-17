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    В Cальяне перевернулся "Газель", водитель получил травмы

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории жилого массива "Станция".

    Так, житель Массалинского района Багишев Рабиль Фатулла оглы (1979 г.р.) за рулем автомобиля марки "Газель" потерял управление, в результате чего машина перевернулась на обочину дороги. Водитель с травмами различной степени тяжести был помещен в Сальянскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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