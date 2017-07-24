 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Cабунчинском районе 65-летний мужчина покончил с собой

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело© Report

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку 65-летний мужчина покончил с собой, выпив уксусную кислоту.

    Как сообщает Report, житель района Мехман Мехти оглу Османов 1952 г.р. в собственном доме с целью совершения самоубийства выпил уксусную кислоту. Он при помощи родственников был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

    По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi