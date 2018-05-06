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    В Cабирабаде несовершеннолетнего парня насмерть ударило током

    Покойный дотронулся до водного мотора, который находился в рабочем состоянии

    Cабирабад. 6 мая. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошел несчастный случай, в результате которого человека насмерть ударило током.

    Как сообщает аранское бюро Report, житель села Мустафабейли Саатлинского района Аббасов Эльвин Низами оглы 2001 г.р. отправился к дяде, который проживает в селе Галагайын.

    По предварительной информации, его ударило током после того как он дотронулся до водного мотора, который находился в рабочем состоянии. В результате несовершеннолетний скончался.

    По факту ведется расследование.

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