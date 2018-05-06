В Cабирабаде несовершеннолетнего парня насмерть ударило током

Cабирабад. 6 мая. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошел несчастный случай, в результате которого человека насмерть ударило током.

Как сообщает аранское бюро Report, житель села Мустафабейли Саатлинского района Аббасов Эльвин Низами оглы 2001 г.р. отправился к дяде, который проживает в селе Галагайын.

По предварительной информации, его ударило током после того как он дотронулся до водного мотора, который находился в рабочем состоянии. В результате несовершеннолетний скончался.

По факту ведется расследование.