В Cаатлы легковой автомобиль столкнулся с трактором, 1 человек погиб, 2 пострадали

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Саатлы. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Саатлы произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб, 2 пострадали.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован вчера вечером в селе Фаталикенд.

Так, автомобиль марки "Жигули", управляемый жителем села Азадекенд 60-летним Шакиром Джаббаровым столкнулся с трактором, управляемым жителем того же села 44-летним Салманом Атакиши оглу Гасымовым. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, водитель трактора и находившийся в автомобиле житель села Азадекенд 61-летний Намик Вилаят оглу Абышов получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Саатлинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.