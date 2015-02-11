​В Брянске киргиз ранил ножом азербайджанца

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Конфликт на центральном рынке Советского района Брянска между бывшими хозяином и работником закончился поножовщиной.

Как передает Report, в июле 43-летний гражданин Киргизии неофициально устроился на рынке Советского района в частную пекарню, владельцем которой был азербайджанец.

В день получал там от 300 до 500 рублей. На съемную квартиру этих денег не хватало, поэтому ночевал пекарь на лавочке возле рынка, а утром приходил на работу месить тесто и печь булки. В начале сентября владелец пекарни вначале перестал платить зарплату работнику, а 30 сентября и вовсе закрыл предприятие.

Оставшийся не у дел гражданин Киргизии перебивался случайными заработками, но не терял надежду забрать долг. Утром 9 октября на рынке он встретил бывшего хозяина и попросил вернуть 12 тыс. рублей. Азербайджанец отказался, и, по словам подозреваемого, ударил его по лицу.

Киргиз не стерпел оскорбления. Он попросил у своих приятелей, торговавших арбузами, нож, и набросился с ним на обидчика. Успел ударить его в грудь и порезать руки.

Киргиза полицейские задержали во дворе одного из домов. Как рассказал прокурор Советского района Аркадий Лачко, подозреваемый обвиняется в покушении на убийство.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.