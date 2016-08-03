В Брянске азербайджанцам грозит 7 лет за вымогательство денег у соотечественника

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Брянской области задержаны двое азербайджанцев, подозреваемых в вымогательстве денег у соотечественника.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении Газанфара Исмаилова, 1980 года рождения, и Рамазана Фейзуллаева, 1968 года рождения.

По версии следствия, с августа по декабрь 2015 года Р.Фейзуллаев и Г.Исмалов, воспользовавшись предлогом о выдворении их знакомого гражданина Азербайджана с территории России, угрозами требовали от последнего денежные средства в сумме 160 тыс. рублей.

В ходе следствия по уголовному делу обвиняемые признали вину в полном объеме.

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.