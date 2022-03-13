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В Британии из церкви украли ценности и деньги для беженцев с Украины

В Британии из церкви украли ценности и деньги для беженцев с Украины Погромщики украли из православной церкви Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде ценности.
Происшествия
13 марта 2022 г. 23:45
В Британии из церкви украли ценности и деньги для беженцев с Украины

Погромщики украли из православной церкви Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде ценности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также из церкви были украдены деньги, предназначавшиеся для беженцев с Украины.

"Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины", - написала она.

По словам Захаровой, глава британского МИД Лиз Трасс должна быть довольна, так как "запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании".

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada ukraynalı qaçqınlar üçün yığılan pul kilsədən oğurlanıb

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