В Британии из церкви украли ценности и деньги для беженцев с Украины

Погромщики украли из православной церкви Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде ценности.

Погромщики украли из православной церкви Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде ценности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также из церкви были украдены деньги, предназначавшиеся для беженцев с Украины.

"Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины", - написала она.

По словам Захаровой, глава британского МИД Лиз Трасс должна быть довольна, так как "запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании".