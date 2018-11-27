В Бразилии экс-президента обвинили в отмывании денег

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинен в отмывании денег, якобы полученных за посредничество между правительством Экваториальной Гвинеи и бразильской компанией ARG для начала ее работы в этой африканской стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным прокуратуры Бразилии, речь идет об одном миллионе реалов (примерно 256 тысяч долларов), полученных под видом пожертвования от компании в Институт Лулы с сентября 2011 года по июнь 2012 года.

Адвокат бывшего президента Криштиану Занин Мартинс заявил в свою очередь, что новые обвинения "являются еще одним ударом по верховенству закона, потому что подрывают закон и факты, чтобы сфабриковать обвинение".

Как передает канал Globo, Институт Лулы заявил, что все эти пожертвования были законными и с них были уплачены налоги. Использовались же средства на деятельность самого института.