В большинстве общепита Баку используют баллоны с газом

3 апреля около трех часов ночи в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе произошел взрыв баллона с пропановым газом.

3 апреля около трех часов ночи в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе произошел взрыв баллона с пропановым газом.

А было ли разрешение на использование газовых баллонов внутри этого объекта? Допускается ли вообще эксплуатация газовых баллонов на объекте и в других помещениях?

Начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения ”Азеригаз" Эльданиз Велиев сообщил Report, что согласно закону ”О газификации" газификация объектов, функционирующих в подвале и на первом этаже жилого дома, запрещена:

“Это продумано с точки зрения безопасности. Объекты, находящиеся в подвале или на первом этаже, могут быть обеспечены только системой отопления с помощью котельной, установленной снаружи. Прокладка какой-либо газовой линии внутри объекта не допускается”.

На вопрос о том, есть ли разрешение на использование газового баллона на этом объекте, начальник отдела ответил:

“Как производственное объединение SOCAR ”Азеригаз", мы несем ответственность за расстояние до счетчика. Механизм контроля за линией после счетчика у нас отсутствует. Обсуждаются дополнения и изменения в закон ”О газификации”.

Эксперт по безопасности Эльмар Нуралиев подчеркнул, что в подвальных помещениях коммерческих объектов газоснабжение и использование баллонов с пропаном запрещено законом:

"Использование баллонов с пропановым газом на таких объектах крайне опасно. Следует иметь в виду, что взрыв баллонов с пропановым газом имеет очень большую разрушительную силу”.

В связи с произошедшим на основании соответствующего решения Генерального прокурора создана Совместная следственная группа из следователей прокуратуры и МЧС. Проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Отметим, что в ходе инцидента 31 человек получил ранения различной степени тяжести, 1 человек скончался. Из пострадавших при взрыве 2 человека - иностранные граждане. Также пострадали 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых объекта.