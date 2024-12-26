О нас

В больнице в Казахстане остаются 18 пассажиров разбившегося самолета AZAL

В больнице в Казахстане остаются 18 пассажиров разбившегося самолета AZAL В Мангыстауской областной многопрофильной больнице остаются 18 пассажиров разбившегося самолета авиакомпании AZAL под Актау.
Происшествия
26 декабря 2024 г. 15:10
В больнице в Казахстане остаются 18 пассажиров разбившегося самолета AZAL

В Мангыстауской областной многопрофильной больнице остаются 18 пассажиров разбившегося самолета авиакомпании AZAL под Актау.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила глава отдела контроля качества медицинских услуг больницы Жанар Байманова.

"Пятеро из них находятся в реанимации, четверо - в тяжелом состоянии, одна женщина - в крайне тяжелом состоянии", - сказала она.

По ее словам, наиболее распространенные травмы у пассажиров - переломы, травмы брюшной полости, легких, а также открытые и закрытые черепно-мозговые травмы.

Всего в больницу после авиакатастрофы поступило 27 пассажиров.

"Из них восемь взрослых и одного ребенка перевезли в Россию, остальные - граждане Азербайджана и Кыргызстана - находятся в нашей больнице", - уточнила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 18 passengers of crashed AZAL plane remain in hospital in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda təyyarə qəzasında xəsarət alan 18 nəfərin müalicəsi davam edir

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
26 декабря 2024 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi