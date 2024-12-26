В больнице в Казахстане остаются 18 пассажиров разбившегося самолета AZAL

В Мангыстауской областной многопрофильной больнице остаются 18 пассажиров разбившегося самолета авиакомпании AZAL под Актау.

В Мангыстауской областной многопрофильной больнице остаются 18 пассажиров разбившегося самолета авиакомпании AZAL под Актау.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила глава отдела контроля качества медицинских услуг больницы Жанар Байманова.

"Пятеро из них находятся в реанимации, четверо - в тяжелом состоянии, одна женщина - в крайне тяжелом состоянии", - сказала она.

По ее словам, наиболее распространенные травмы у пассажиров - переломы, травмы брюшной полости, легких, а также открытые и закрытые черепно-мозговые травмы.

Всего в больницу после авиакатастрофы поступило 27 пассажиров.

"Из них восемь взрослых и одного ребенка перевезли в Россию, остальные - граждане Азербайджана и Кыргызстана - находятся в нашей больнице", - уточнила она.