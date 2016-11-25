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    В больнице в Баку совершено самоубийство

    По факту ведется расследование в Насиминской районной прокуратуре

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Клиническом медицинском центре №1 в Баку совершено самоубийство.

    Как сообщает Report, 64-летний Юрий Протопов выбросился из окна на 3-м этаже, на котором находится отделение хирургии. 

    Заместитель директора центра Адиль Салахов подтвердил факт Report и заявил, что покончивший с собой мужчина месяц назад находился на стационарном лечении в учреждении: "Суицид Юрия Протопова ни имеет к нам никакого отношения. Он лечился в связи с проблемами в пищеварительной системе и был выписан домой 2 ноября". 

    Его тело было передано в морг. 

    По факту ведется расследование в Насиминской районной прокуратуре.

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