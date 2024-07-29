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В ближайшие два дня ожидается сильная геомагнитная буря

В ближайшие два дня ожидается сильная геомагнитная буря На Земле 30-31 июля ожидается геомагнитная буря уровня G3 (сильная).
Происшествия
29 июля 2024 г. 15:02
В ближайшие два дня ожидается сильная геомагнитная буря

На Земле 30-31 июля ожидается геомагнитная буря уровня G3 (сильная).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию имени Насреддина Туси.

Отмечается, что сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, мощность которой во вторник, 30 июля, увеличится до К-индекса-6 (красный уровень) – мощной бури, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей.

В среду, 31 июля, буря немного утихнет, но все равно будет оставаться достаточно ощутимой.

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Версия на английском языке Powerful geomagnetic storm expected to hit Earth in next two days
Версия на азербайджанском языке Növbəti iki gündə güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir

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