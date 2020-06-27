СГБ: В упраздненном МНБ не было сотрудницы по имени Офелия Махмудова

В последние дни в некоторых СМИ тиражируется информация следующего содержания: "Эллада Керимова сбежала из страны благодаря содействию полковника МНБ. Директор турагентства "Mandarin Travel" Эллада Керимова обвиняется в крупном мошенничестве, но при содействии экс-полковника МНБ Офелии Махмудовой ей удалось бежать из страны”.

Как сообщает Report, в связи с публикацией официальный сайт Службы госбезопасности распространил заявление, в котором отмечается, что в МНБ не было сотрудницы по имени Офелия Абильгасан гызы Махмудова в чине полковника:

"Мы призываем СМИ не распространять предвзятую, непроверенную, не соответствующую действительности информацию, порочащую офицерскую честь сотрудников, достойно и совестливо работавших в органах госбезопасности. Продолжение подобного рода публикаций будет чревато привлечением к ответственности", - говорится в сообщении.