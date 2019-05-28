​В Бинагадинском районе автомобиль сбил женщину

Автомобиль сбил женщину в поселке 28 мая Бинагадинского района Баку.
Как передает Report, пострадавшая – 55-летняя Гюльзада Демирчиева. Автомобиль сбил женщину, когда та переходила дорогу.
Демирчиева была доставлена в больницу.
Автомобиль сбил женщину в поселке 28 мая Бинагадинского района Баку.
Как передает Report, пострадавшая – 55-летняя Гюльзада Демирчиева. Автомобиль сбил женщину, когда та переходила дорогу.
Демирчиева была доставлена в больницу.
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Orxan RasifoğluАвтор новости