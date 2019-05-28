В Бинагадинском районе автомобиль сбил женщину

​В Бинагадинском районе автомобиль сбил женщину

28 мая, 2019 02:37

https://report.az/storage/news/604694423c7c752472b8818b36ec4a80/b4cfcf46-e3f9-4353-be2a-e974c20b5711_292.jpg Автомобиль сбил женщину в поселке 28 мая Бинагадинского района Баку. Как передает Report, пострадавшая – 55-летняя Гюльзада Демирчиева. Автомобиль сбил женщину, когда та переходила дорогу. Демирчиева была доставлена в больницу.

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