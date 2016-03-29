В Бинагадинском районе затопило частные дворы

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о затоплении в результате осадков частных дворов в Бинагадинском районе. Также отмечалось, что граждане остаются без помощи.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, на место были привлечены силы Спасательной службы особого риска. Спасателям удалось оказать помощь оставшимся в домах гражданам. Операция завершилась в 16:05.