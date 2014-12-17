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    В Бинагадинском районе пресечена попытка самоубийства

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку пресечена попытка самоубийства. Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), после проведения психологической беседы Джейхун Джафаров (1986 г.р.) передумал совершать самоубийство.

    Спасателями МЧС он был передан в 17-ое отделение полиции Наримановского РУП. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов Д.Джафаров рассказал, что пытался совершить самоубийство из-за жилищной проблемы.

    По данному факту ведется расследование.

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