В Бинагадинском районе пресечена попытка самоубийства

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку пресечена попытка самоубийства. Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), после проведения психологической беседы Джейхун Джафаров (1986 г.р.) передумал совершать самоубийство.

Спасателями МЧС он был передан в 17-ое отделение полиции Наримановского РУП. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов Д.Джафаров рассказал, что пытался совершить самоубийство из-за жилищной проблемы.

По данному факту ведется расследование.