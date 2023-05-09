В Бинагади задержан 21-летний парень, подозреваемый в убийстве отчима

По факту убийства в Бинагадинском районе Баку Рахиба Мехтиева возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства Рахиба Мехтиева в Бинагадинском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в ходе следственно-оперативных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, возникли серьезные подозрения в том, что Эльгюн Аббасов, 2002 года рождения, в ходе ссоры с Рахибом Мехтиевым, 1978 года рождения, совершил умышленное убийство последнего, нанеся ему ножевые ранения.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Э.Аббасов привлечен в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие продолжается.

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В Бинагадинском районе Баку задержан 21-летний парень, подозреваемый в убийстве своего отчима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 8 мая около 22:00 в полицию поступила информация о смерти в поселке Расулзаде Бинагадинского района столицы Рахиба Тельман оглу Мехтиева, 1978 года рождения, от полученных колото-резаных ран.

Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления пасынок Р.Мехтиев Эльгюн Наби оглу Аббасов, 2002 года рождения.