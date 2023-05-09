В Бинагади задержан 21-летний парень, подозреваемый в убийстве отчима

Возбуждено уголовное дело по факту убийства Рахиба Мехтиева в Бинагадинском районе Баку.
Об этом
Согласно информации, в ходе следственно-оперативных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, возникли серьезные подозрения в том, что Эльгюн Аббасов, 2002 года рождения, в ходе ссоры с Рахибом Мехтиевым, 1978 года рождения, совершил умышленное убийство последнего, нанеся ему ножевые ранения.
По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Э.Аббасов привлечен в качестве подозреваемого.
Предварительное следствие продолжается.
В Бинагадинском районе Баку задержан 21-летний парень, подозреваемый в убийстве своего отчима.
Как сообщили
Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления пасынок Р.Мехтиев Эльгюн Наби оглу Аббасов, 2002 года рождения.