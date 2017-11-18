 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Бинагади произошла автоавария, трое пострадали - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    Находящиеся в ВАЗ-2107 три человека получили тяжелые повреждения

    Первая новость вышла в 01:23, дополнено видео

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

    Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

    Так, автомобиль марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным номером 90-NS-989 при попытке внезапного поворота резко притормозил перед грузовым автомобилем марки "KaМaз", за рулем которого находился Гасанов Турал Алим оглу 1993 г.р. В результате грузовой борт "КаМаза" опрокинулся на ВАЗ-2107.

    В результате аварии находящиеся в ВАЗ-2107 три человека получили тяжелые повреждения. Из-за аварии на участке дороги движение транспортных средств ограничено. 

    В настоящий момент принимаются меры для ликвидации последствий автоаварии. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi