В Бинагади произошла автоавария, трое пострадали - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

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Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.
Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.
Так, автомобиль марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным номером 90-NS-989 при попытке внезапного поворота резко притормозил перед грузовым автомобилем марки "KaМaз", за рулем которого находился Гасанов Турал Алим оглу 1993 г.р. В результате грузовой борт "КаМаза" опрокинулся на ВАЗ-2107.
В результате аварии находящиеся в ВАЗ-2107 три человека получили тяжелые повреждения. Из-за аварии на участке дороги движение транспортных средств ограничено.
В настоящий момент принимаются меры для ликвидации последствий автоаварии.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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