В Бинагади потушили пожар на площади 600 кв. м

В Бинагадинском районе Баку пожарные ликвидировали открытое горение на складе на площади 600 кв.м.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар возник в складском помещении общей площадью 3 100 кв.м.

По вызову были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Кроме того, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, уточнили в пресс-службе МВД, обеспечили безопасную эвакуацию граждан, провели оперативные мероприятия по установлению контроля над территорией и обеспечению беспрепятственной работы пожарных расчетов. Одновременно была проведена работа по устранению заторов на автомобильной дороге и регулированию движения.

Огнеборцы не допустили рспространения пожара на другие объекты под смежной крышей и оперативно ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил горючие конструкции помещения на площади 600 кв.м.

Большая часть склада и прилегающие строения были защищены от огня.