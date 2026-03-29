    В Бинагади потушили пожар на площади 600 кв. м

    В Бинагадинском районе Баку пожарные ликвидировали открытое горение на складе на площади 600 кв.м.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар возник в складском помещении общей площадью 3 100 кв.м.

    По вызову были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Кроме того, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, уточнили в пресс-службе МВД, обеспечили безопасную эвакуацию граждан, провели оперативные мероприятия по установлению контроля над территорией и обеспечению беспрепятственной работы пожарных расчетов. Одновременно была проведена работа по устранению заторов на автомобильной дороге и регулированию движения.

    Огнеборцы не допустили рспространения пожара на другие объекты под смежной крышей и оперативно ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил горючие конструкции помещения на площади 600 кв.м.

    Большая часть склада и прилегающие строения были защищены от огня.

    Пожар в Бинагадинском районе Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Министерство внутренних дел (МВД)
    Binəqədidə yerləşən anbardakı yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB-4

