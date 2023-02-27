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В Бинагади обнаружен противотанковый снаряд

В Бинагади обнаружен противотанковый снаряд На территории Бинагадинского района города Баку обнаружен противотанковый снаряд.
Происшествия
27 февраля 2023 г. 16:52
В Бинагади обнаружен противотанковый снаряд

На территории Бинагадинского района города Баку обнаружен противотанковый снаряд.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Для разминирования на территорию незамедлительно были привлечены силы быстрого реагирования спасательной службы особого риска МЧС.

125-мм противотанковый снаряд BK71 с боеголовкой был изъят и вывезен для обезвреживания с территории.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на территории и в непосредственной близости не было обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBinəqədidə tank mərmisi aşkarlanıb

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