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    В Бинагади легковой автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода - ФОТО

    Его состояние оценивается как среднетяжелое© "Report"

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку легковой автомобиль сбил пешехода.

    Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

    Так, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 90-CP-202 сбил Гамидова Джасарета Бойюкага оглу 1978 г.р., когда тот пытался перейти дорогу на проспекте Азадлыг. Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

    По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется следствие.

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