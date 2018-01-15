В Бинагади легковой автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода - ФОТО

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку легковой автомобиль сбил пешехода.

Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

Так, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 90-CP-202 сбил Гамидова Джасарета Бойюкага оглу 1978 г.р., когда тот пытался перейти дорогу на проспекте Азадлыг. Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется следствие.