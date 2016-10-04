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    В Бинагадинском районе совершена кража, украдены 2500 манатов и ноутбук

    По факту в Бинагадинском РУП проводится расследование

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку совершена кража.

    Об этом Report сообщили в Бинагадинском районном управлении полиции (РУП).

    Согласно информации, из частного дома Видади Сафарова, расположенного в новом жилом массиве поселка Биляджары, украдены 2500 манатов и ноутбук. Неизвестные во время отсутствия владельца дома и его семьи проникли в дом, сломав железные решетки. Они унесли 2500 манатов и ноутбук. 

    По факту в Бинагадинском РУП ведется расследование.

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