В Бинагадинском районе совершена кража, украдены 2500 манатов и ноутбук

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку совершена кража.

Об этом Report сообщили в Бинагадинском районном управлении полиции (РУП).

Согласно информации, из частного дома Видади Сафарова, расположенного в новом жилом массиве поселка Биляджары, украдены 2500 манатов и ноутбук. Неизвестные во время отсутствия владельца дома и его семьи проникли в дом, сломав железные решетки. Они унесли 2500 манатов и ноутбук.

По факту в Бинагадинском РУП ведется расследование.