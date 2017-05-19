В Бинагади автомобиль сбил переходившего дорогу парня и скрылся с места ДТП

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района Баку автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован напротив Торгово-развлекательного центра "Элит".

Переходившего дорогу Самира Фахраддин оглу Гусейнова 1987 г.р. сбил легковой автомобиль марки Toyota и скрылся с места. Пострадавший был доставлен в больницу при помощи близких.

По факту в Бинагадинском РУП ведется расследование. Личность водителя выясняется. Пострадавший работает официантом в одном из близлежащих ресторанов.