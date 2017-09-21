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    В Билясуварском районе произошло тяжелое ДТП, два человека пострадали

    По факту ведется расследование

    Билясувар. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано в городе на проспекте Гейдара Алиева.

    Так, в результате аварии с участием автомобиля марки "ВАЗ-2107" два человека, одна из которых женщина, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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