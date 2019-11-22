В Билясуваре загорелся автомобиль с горючим, одного из водителей отправили в Баку

В Билясуваре перевозящий горючее автомобиль попал в ДТП. Одного из пострадавших отправили в Баку.

Как сообщает муганское бюро Report, с учетом тяжелого состояния помощника водителя Мамедова Эмина Сарыбаба оглу 1987 г.р., мужчину перевели из Билясуварской центральной районной больницы в одну из столичных клиник.

Сегодня управляемый Келентеровым Явером Рашид оглу 1978 г.р. автомобиль марки "DAF" с государственным регистрационным номером 99-CZ-868 перевернулся, в результате чего машина загорелась. Загорелись горящие конструкции автомобиля и бак с 38 т бензина марки "Aİ-93".

Отметим, что машина следовала из Баку в Нахчыван. Обгоревшее тело Я.Келентерова было извлечено из автомобиля и передано по назначению.

Получившего ожоги рук и лица Э.Мамедова поместили в районную больницу, а затем отправили в Баку.

По факту ведется расследование.