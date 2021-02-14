О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Билясуваре загорелся автомобиль, есть пострадавший

В Билясуваре загорелся автомобиль, есть пострадавший В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
14 февраля 2021 г. 21:57
В Билясуваре загорелся автомобиль, есть пострадавший

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Билясувар-Бахрамтапа, проходящей через село Самадабад.

Водитель "Mercedes", житель Джалилабадского района Гейрат Пири оглы Мурадов, 1991 года рождения потерял управление над транспортным средством. В результате автомобиль сошел с дороги, а затем загорелся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Билясуварского пожарного управления МЧС спасли пострадавшего водителя, который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda avtomobil aşaraq yanıb, xəsarət alan var 

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi