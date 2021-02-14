В Билясуваре загорелся автомобиль, есть пострадавший

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Билясувар-Бахрамтапа, проходящей через село Самадабад.

Водитель "Mercedes", житель Джалилабадского района Гейрат Пири оглы Мурадов, 1991 года рождения потерял управление над транспортным средством. В результате автомобиль сошел с дороги, а затем загорелся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Билясуварского пожарного управления МЧС спасли пострадавшего водителя, который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.