В Билясуваре задержаны наркокурьеры и вооруженный мужчина

Сотрудники Билясуварского районного управления полиции задержали трех наркокурьеров и одного вооруженного мужчину.

Сотрудники Билясуварского районного управления полиции задержали трех наркокурьеров и одного вооруженного мужчину.

Как сообщает Report, задержаны житель Сабирабада Эльбурус Гулиев, житель Баку Тахмураз Кязымов и житель Сальяна Гусейн Алиев, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков.

У задержанных изъяли около 4 килограммов метамфетамина и наркотического опия. По словам задержанных, они приобрели ввезенные из Ирана контрабандным путем наркотики для дальнейшего сбыта.

Также сотрудниками полиции задержан житель Ширвана Вусал Мамедов. У него обнаружены пистолет марки Beretta, 5 патронов и героин, приобретенный для личного потребления.

Задержанные арестованы решением суда, следствие продолжается.