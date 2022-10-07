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В Билясуваре задержаны лица, пытавшиеся сбыть крупную партию наркотиков

В Билясуваре задержаны лица, пытавшиеся сбыть крупную партию наркотиков В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции, задержаны лица, пытавшиеся организовать посредством соцсетей сбыт на территории страны наркотиков, приобретенных за рубежом.
Происшествия
7 октября 2022 г. 21:09
В Билясуваре задержаны лица, пытавшиеся сбыть крупную партию наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции, задержаны лица, пытавшиеся организовать посредством соцсетей сбыт на территории страны наркотиков, приобретенных за рубежом.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий были задержаны жители города Мингячевир Ровшан Азаев и Самира Наджафли.

У них было изъято около 1 кг 500 г героина. Было установлено, что наркотики приобретены у проживающего за рубежом наркоторговца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Билясуварского районного отдела полиции были также задержаны занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков 10 жителей района.

За текущий год сотрудники Билясуварского РУП изъяли из незаконного оборота более 103 килограммов наркотических средств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda narkotik vasitənin satışını təşkil etmək istəyən şəxslər saxlanılıb

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