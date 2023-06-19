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В Билясуваре задержан подозреваемый в убийстве соседа

В Билясуваре задержан подозреваемый в убийстве соседа 18 июня, около 23:00, в РОП поступила информация об убийстве Байрама Орудж оглы Байрамова, 1983 года рождения, режущим предметом на территории поселка №8 Билясуварского района.
Происшествия
19 июня 2023 г. 02:51
В Билясуваре задержан подозреваемый в убийстве соседа

18 июня, около 23:00, в РОП поступила информация об убийстве Байрама Орудж оглы Байрамова, 1983 года рождения, режущим предметом на территории поселка №8 Билясуварского района.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками полиции в качестве подозреваемого задержан Фахраддин Али оглы Гасанов, 1971 года рождения.

Согласно сведениям, конфликт со смертельным исходом произошел между соседями.

Отмечается, что Б.Байрамов ранее служил полицейским и был уволен по собственному желанию.

По данному факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda qonşusunu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

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