В Билясуваре задержан подозреваемый в убийстве соседа

18 июня, около 23:00, в РОП поступила информация об убийстве Байрама Орудж оглы Байрамова, 1983 года рождения, режущим предметом на территории поселка №8 Билясуварского района.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками полиции в качестве подозреваемого задержан Фахраддин Али оглы Гасанов, 1971 года рождения.
Согласно сведениям, конфликт со смертельным исходом произошел между соседями.
Отмечается, что Б.Байрамов ранее служил полицейским и был уволен по собственному желанию.
По данному факту ведется расследование.