В Билясуваре задержан подозреваемый в убийстве соседа

18 июня, около 23:00, в РОП поступила информация об убийстве Байрама Орудж оглы Байрамова, 1983 года рождения, режущим предметом на территории поселка №8 Билясуварского района.

18 июня, около 23:00, в РОП поступила информация об убийстве Байрама Орудж оглы Байрамова, 1983 года рождения, режущим предметом на территории поселка №8 Билясуварского района.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками полиции в качестве подозреваемого задержан Фахраддин Али оглы Гасанов, 1971 года рождения.

Согласно сведениям, конфликт со смертельным исходом произошел между соседями.

Отмечается, что Б.Байрамов ранее служил полицейским и был уволен по собственному желанию.

По данному факту ведется расследование.