В Билясуваре задержан подозреваемый в убийстве отца

7 сентября в районную прокуратуру поступила информация о смерти от ножевых ранений жителя села Бейдили Билясуварского района Октая Солтанова, 1972 года рождения.

7 сентября в районную прокуратуру поступила информация о смерти от ножевых ранений жителя села Бейдили Билясуварского района Октая Солтанова, 1972 года рождения.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Билясуварского района.

В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения, что Октай Ибрагимов был умышленно убит своим несовершеннолетним сыном. Он был задержан.

По данному факту в прокуратуре Билясуварского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК и ведется предварительное расследование.