О нас

В Билясуваре задержан подозреваемый в убийстве отца

В Билясуваре задержан подозреваемый в убийстве отца 7 сентября в районную прокуратуру поступила информация о смерти от ножевых ранений жителя села Бейдили Билясуварского района Октая Солтанова, 1972 года рождения.
Происшествия
8 сентября 2023 г. 08:58
В Билясуваре задержан подозреваемый в убийстве отца

7 сентября в районную прокуратуру поступила информация о смерти от ножевых ранений жителя села Бейдили Билясуварского района Октая Солтанова, 1972 года рождения.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Билясуварского района.

В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения, что Октай Ибрагимов был умышленно убит своим несовершеннолетним сыном. Он был задержан.

По данному факту в прокуратуре Билясуварского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК и ведется предварительное расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Atasını qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi