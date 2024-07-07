В Билясуваре задержан подозреваемый в ранении родственника из охотничьего ружья

В Билясуваре задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в нанесении своему родственнику огнестрельного ранения из охотничьего ружья.
Как сообщили муганскому бюро
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления родственник пострадавшего Эмин Керимли, 1995 года рождения.
У него было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства ружье, которое он использовал при совершении преступления. Отмечается, что инцидент произошел на почве личных отношений.
По факту ведется расследование.