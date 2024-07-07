В Билясуваре задержан подозреваемый в ранении родственника из охотничьего ружья

В Билясуварском районе 6 июля вечером Эльчин Аманов 1989 года рождения в автомобиле марки "Мерседес", которым он управлял, был ранен выстрелом из охотничьего ружья в правую руку.

В Билясуваре задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в нанесении своему родственнику огнестрельного ранения из охотничьего ружья.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, 6 июля около 18:30 в полицию поступила информация, что Эльчин Аманов, 1989 года рождения, получил на территории района огнестрельное ранение в правую руку в результате выстрела из охотничьего ружья в автомобиле марки "Мерседес", которым он управлял.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления родственник пострадавшего Эмин Керимли, 1995 года рождения.

У него было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства ружье, которое он использовал при совершении преступления. Отмечается, что инцидент произошел на почве личных отношений.

По факту ведется расследование.