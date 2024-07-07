О нас

В Билясуваре задержан подозреваемый в ранении родственника из охотничьего ружья

В Билясуваре задержан подозреваемый в ранении родственника из охотничьего ружья В Билясуварском районе 6 июля вечером Эльчин Аманов 1989 года рождения в автомобиле марки "Мерседес", которым он управлял, был ранен выстрелом из охотничьего ружья в правую руку.
Происшествия
7 июля 2024 г. 13:10
В Билясуваре задержан подозреваемый в ранении родственника из охотничьего ружья

В Билясуваре задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в нанесении своему родственнику огнестрельного ранения из охотничьего ружья.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, 6 июля около 18:30 в полицию поступила информация, что Эльчин Аманов, 1989 года рождения, получил на территории района огнестрельное ранение в правую руку в результате выстрела из охотничьего ружья в автомобиле марки "Мерседес", которым он управлял.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления родственник пострадавшего Эмин Керимли, 1995 года рождения.

У него было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства ружье, которое он использовал при совершении преступления. Отмечается, что инцидент произошел на почве личных отношений.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda qohumunu ov silahı ilə vurmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi