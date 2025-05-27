В Билясуваре задержан подозреваемый в наркокурьерстве, изъято 10 кг наркотиков

В Билясуваре задержан подозреваемый в наркокурьерстве, изъято 10 кг наркотиков

В Билясуваре полиция задержала подозреваемого в наркокурьерстве, изъято 10 кг наркотических средств и таблеток.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники Билясуварского районного отдела полиции провели спецоперацию по пресечению незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. В результате был задержан 38-летний Эльнур Мамедов, у которого обнаружено в общей сложности 10 кг опиума и марихуаны, а также 855 таблеток различных наименований, содержащих наркотические и психотропные компоненты.

В отношении задержанного Мамедова возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде ареста.