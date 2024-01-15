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В Билясуваре задержан мужчина который хотел доставить в Баку крупную партию наркотиков

В Билясуваре задержан мужчина который хотел доставить в Баку крупную партию наркотиков В Билясуваре задержан мужчина, который намеревался доставить в Баку крупную партию наркотиков.
Происшествия
15 января 2024 г. 09:05
В Билясуваре задержан мужчина который хотел доставить в Баку крупную партию наркотиков

В Билясуваре задержан мужчина, который намеревался доставить в Баку крупную партию наркотиков.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками Билясуварского РОП в селе Нариманкенд, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ житель Сиязанского района Садраддин Мусаев. Из его спортивной сумки было обнаружено и изъято пять килограммов опиума, один килограмм метамфетамина и более одного килограмма героина.

В ходе расследования было установлено, что обнаруженные наркотики С.Мусаев получил у наркоторговца, проживающего за рубежом, и для организации их сбыта должен был доставить по определенным адресам в Баку.

По факту в Билясуварском районном отделе полиции проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıya külli miqdarda narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxs Biləsuvarda saxlanılıb

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