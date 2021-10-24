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В Билясуваре задержали подозреваемого в ранении четырех человек

В Билясуваре задержали подозреваемого в ранении четырех человек В Билясуварском районе задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений четырем людям.
Происшествия
24 октября 2021 г. 19:47
В Билясуваре задержали подозреваемого в ранении четырех человек

В Билясуварском районе задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений четырем людям.

Как передает муганское бюро Report, в совершении преступления подозревается Гошгар Оруджев.

Напомним, что инцидент произошел вчера в селе Аманкенд.

Так, жители - Иса Аббасов, Турал Яхьяли, Санан Яхьяев, Арастун Шахмаров и Гошгар Оруджев поссорились в сельской чайхане. По словам пострадавших, когда они шли домой, Г.Оруджев напал на них и нанес им ножевые ранения.

Все они были доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda 4 nəfəri bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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