В Билясуваре во время сбора хлопка между женщинами произошла драка, есть пострадавшие

Билясувар. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе во время сбора хлопка между женщинами произошла драка.

Как сообщает аранское бюро Report, во время драки двое из них получили тяжелые травмы.

Это - жительница села Агайры Айбениз Баджаддин гызы Ферзуллаева 1990 г.р. и уроженка села Насими Халида Сархад гызы Фархадова 1961 г.р.

Пострадавшие доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

По информации, женщины поспорили в поле во время сбора хлопка.

Факт расследуется.