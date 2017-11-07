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    В Билясуваре во время сбора хлопка между женщинами произошла драка, есть пострадавшие

    Пострадавшие госпитализированы

    Билясувар. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе во время сбора хлопка между женщинами произошла драка.

    Как сообщает аранское бюро Report, во время драки двое из них получили тяжелые травмы.

    Это - жительница села Агайры Айбениз Баджаддин гызы Ферзуллаева 1990 г.р. и уроженка села Насими Халида Сархад гызы Фархадова 1961 г.р.

    Пострадавшие доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

    По информации, женщины поспорили в поле во время сбора хлопка.

    Факт расследуется. 

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