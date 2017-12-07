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    В Билясуваре во время массовой драки пострадали двое сотрудников полиции

    Билясувар. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла массовая драка.

    Как сообщили аранскому бюро Report очевидцы происшествия, пытавшиеся разнять дерущихся сотрудники пост-патрульной службы - местные жители Гасид Рашид оглу Аскеров 1989 г.р. и Дашгын Векил оглу Гулиев 1991 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    В Билясуварской центральной районной больнице раненым полицейским была оказана первая медицинская помощь.

    В Билясуварском районном отделении полиции же местному бюро Report заявили, что во время инцидента пострадал один сотрудник полиции. 

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