В Билясуваре во время массовой драки пострадали двое сотрудников полиции

Билясувар. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла массовая драка.

Как сообщили аранскому бюро Report очевидцы происшествия, пытавшиеся разнять дерущихся сотрудники пост-патрульной службы - местные жители Гасид Рашид оглу Аскеров 1989 г.р. и Дашгын Векил оглу Гулиев 1991 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Билясуварской центральной районной больнице раненым полицейским была оказана первая медицинская помощь.

В Билясуварском районном отделении полиции же местному бюро Report заявили, что во время инцидента пострадал один сотрудник полиции.