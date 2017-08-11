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    В Билясуваре во время драки пострадали два человека

    Раненые доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу

    Билясувар. 11 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла драка, в результате которой пострадали два человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Захметабад.

    Так, житель села Ильхам Тазахан оглу Мамедов 1970 г.р. подрался с неизвестным и получил различные травмы. Житель села Асиф Ибрагим оглу Талыбов 1980 г.р., пытавшийся их разнять, также получил телесные повреждения.

    Раненые доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

    О причинах драки пока ничего неизвестно.

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