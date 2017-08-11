В Билясуваре во время драки пострадали два человека

Билясувар. 11 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла драка, в результате которой пострадали два человека.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Захметабад.

Так, житель села Ильхам Тазахан оглу Мамедов 1970 г.р. подрался с неизвестным и получил различные травмы. Житель села Асиф Ибрагим оглу Талыбов 1980 г.р., пытавшийся их разнять, также получил телесные повреждения.

Раненые доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

О причинах драки пока ничего неизвестно.