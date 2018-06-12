 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Билясуваре у гражданина Грузии обнаружено около 9 кг наркотиков

    © Report

    Билясувар. 12 июня. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе у гражданина Грузии обнаружено около 9 кг наркотиков.  

    Об этом аранскому бюро Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД. 

    По информации, в результате успешной операции сотрудников отделения полиции Билясуварского района в селе Самедабад задержан гражданин Грузии Алмаз Ризаев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. 

    При задержании в принадлежащей ему спортивной сумке было обнаружено и изъято 8 кг 415 г опиума и 286 г героина.  

    В ходе расследований выяснилось, что наркотики он провез контрабандным путем на территорию Билясуварского района из Исламской Республики Иран. 

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi