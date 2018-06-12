В Билясуваре у гражданина Грузии обнаружено около 9 кг наркотиков

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Билясувар. 12 июня. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе у гражданина Грузии обнаружено около 9 кг наркотиков.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

По информации, в результате успешной операции сотрудников отделения полиции Билясуварского района в селе Самедабад задержан гражданин Грузии Алмаз Ризаев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

При задержании в принадлежащей ему спортивной сумке было обнаружено и изъято 8 кг 415 г опиума и 286 г героина.

В ходе расследований выяснилось, что наркотики он провез контрабандным путем на территорию Билясуварского района из Исламской Республики Иран.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.