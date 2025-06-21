О нас

В результате ДТП в Билясуваре пострадали четыре человека

В результате ДТП в Билясуваре пострадали четыре человека В Билясуварском районе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, есть пострадавшие.
Происшествия
21 июня 2025 г. 15:57
В результате ДТП в Билясуваре пострадали четыре человека

В Билясуваре в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом были госпитализированы четыре женщины.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report.

Пострадавшим поставлен диагноз - множественные травмы различных частей тела. По информации медиков, их состояние оценивается как удовлетворительное, лечение продолжается в отделении скорой помощи районной больницы.

15:45

В Билясуварском районе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, есть пострадавшие.

Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на улице М.Ибрагимова в городе Билясуваре.

В результате аварии легковой автомобиль марки Hyundai врезался в микроавтобус "Газель".

Пострадавшие в результате происшествия были доставлены в районную больницу.

В настоящее время устанавливаются их личности.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda minik avtomobili ilə mikroavtobus toqquşub, 4 qadın xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi