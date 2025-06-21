В результате ДТП в Билясуваре пострадали четыре человека

В Билясуваре в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом были госпитализированы четыре женщины.
Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report.
Пострадавшим поставлен диагноз - множественные травмы различных частей тела. По информации медиков, их состояние оценивается как удовлетворительное, лечение продолжается в отделении скорой помощи районной больницы.
В Билясуварском районе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, есть пострадавшие.
Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на улице М.Ибрагимова в городе Билясуваре.
В результате аварии легковой автомобиль марки Hyundai врезался в микроавтобус "Газель".
Пострадавшие в результате происшествия были доставлены в районную больницу.
В настоящее время устанавливаются их личности.
По факту проводится расследование.