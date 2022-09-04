В Билясуваре пятеро задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции (РОП), задержано пять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции (РОП), задержано пять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в целом было изъято свыше килограмма сильнодействующего наркотического вещества.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварской РОП на основании поступившей информации, были задержаны ранее судимые жители Лянкяранского района Сархан Насиров и Рухид Агаев. В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято более одного килограмма героина.

Кроме того, в ходе проведенных сотрудниками Билясуварского РОП мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств были задержаны еще три человека - жители села Гюнешли, Я. Агаев, А. Азимов и М. Эйнуллаев. У каждого из них был обнаружен и изъят героин.

По фактам ведется расследование.

За прошедший период текущего года сотрудниками Билясуварского РОП было изъято из незаконного оборота более 100 килограммов наркотических средств.