О нас

В Билясуваре пятеро задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В Билясуваре пятеро задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции (РОП), задержано пять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Происшествия
4 сентября 2022 г. 11:24
В Билясуваре пятеро задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции (РОП), задержано пять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в целом было изъято свыше килограмма сильнодействующего наркотического вещества.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварской РОП на основании поступившей информации, были задержаны ранее судимые жители Лянкяранского района Сархан Насиров и Рухид Агаев. В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято более одного килограмма героина.

Кроме того, в ходе проведенных сотрудниками Билясуварского РОП мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств были задержаны еще три человека - жители села Гюнешли, Я. Агаев, А. Азимов и М. Эйнуллаев. У каждого из них был обнаружен и изъят героин.

По фактам ведется расследование.

За прошедший период текущего года сотрудниками Билясуварского РОП было изъято из незаконного оборота более 100 килограммов наркотических средств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 5 nəfər saxlanılıb

Другие новости из категории

МВД: Установлено лицо, устроившее пожар в лесу в Загатале
МВД: Установлено лицо, устроившее пожар в лесу в Загатале
4 сентября 2022 г. 10:52
В Газахе произошло смертельное ДТП
В Газахе произошло смертельное ДТП
4 сентября 2022 г. 08:27
В Баку при ДТП пострадал 29-летний мотоциклист
В Баку при ДТП пострадал 29-летний мотоциклист
4 сентября 2022 г. 07:48
В Баку автомобиль сбил женщину с сыном
В Баку автомобиль сбил женщину с сыном
4 сентября 2022 г. 05:16
В Шамкире двое братьев получили ножевые ранения
В Шамкире двое братьев получили ножевые ранения
4 сентября 2022 г. 03:14
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
4 сентября 2022 г. 01:17
В Нефтчале произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие
ФотоВ Нефтчале произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие
3 сентября 2022 г. 22:49
В Агдаше перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Агдаше перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
3 сентября 2022 г. 20:13
В Шеки задержан человек, совершавший поджоги в селах района
В Шеки задержан человек, совершавший поджоги в селах района
3 сентября 2022 г. 19:33
Пожары в Загатале и Исмаиллы локализованы
ФотоПожары в Загатале и Исмаиллы локализованы
3 сентября 2022 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi