В результате ДТП в Билясуваре несколько человек получили ранения

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несколько человек получили ранения.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящей через Билясуварский район.
Житель Билясуварского района Абышов Векилага Ахмедага оглу, 1965 года рождения, потерял управление легковым автомобилем марки Opel, в результате чего автомобиль перевернулся.
Водитель и 4 пассажира получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в центральную больницу Билясуварского района.
По факту проводится расследование.