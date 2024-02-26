В результате ДТП в Билясуваре несколько человек получили ранения

В результате ДТП в Билясуваре несколько человек получили ранения

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несколько человек получили ранения.

https://static.report.az/photo/9a4c5ec7-ba34-33de-a37f-ef424beb5c2e.jfif https://static.report.az/photo/9a4c5ec7-ba34-33de-a37f-ef424beb5c2e.jfif

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несколько человек получили ранения. Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящей через Билясуварский район. Житель Билясуварского района Абышов Векилага Ахмедага оглу, 1965 года рождения, потерял управление легковым автомобилем марки Opel, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель и 4 пассажира получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в центральную больницу Билясуварского района. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал