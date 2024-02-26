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В результате ДТП в Билясуваре несколько человек получили ранения

В результате ДТП в Билясуваре несколько человек получили ранения В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несколько человек получили ранения.
Происшествия
26 февраля 2024 г. 18:50
В результате ДТП в Билясуваре несколько человек получили ранения

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несколько человек получили ранения.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящей через Билясуварский район.

Житель Билясуварского района Абышов Векилага Ахмедага оглу, 1965 года рождения, потерял управление легковым автомобилем марки Opel, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель и 4 пассажира получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в центральную больницу Билясуварского района.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda ağır yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var 

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