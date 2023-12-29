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В Билясуваре произошло два ДТП, есть пострадавшие

В Билясуваре произошло два ДТП, есть пострадавшие В Билясуварском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия.
Происшествия
29 декабря 2023 г. 20:10
В Билясуваре произошло два ДТП, есть пострадавшие

В Билясуварском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия.

По данным муганского бюро Report, один из инцидентов был зафиксирован в районе села Самедабад. Легковой автомобиль марки Mercedes перевернулся, в результате чего водитель Асиф Гасымов (1967 г.р.) получил различные телесные повреждения.

Еще одна авария произошла в районе города Билясувар. Мотоцикл врезался в легковой автомобиль марки "Нива". В результате водитель мотоцикла Орхан Абишов (1993 г.р.) получил травмы.

Оба раненых были доставлены в районную больницу.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda iki yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

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