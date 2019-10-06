В Билясуваре произошло ДТП со смертельным исходом

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован на 85-ом км автомагистрали Алят-Астара, проходящем через Билясуварский район.

Так, водитель автомобиля "Ford Tranzit", житель поселка Джейранбатан Абшеронского района, Мирза Аловсат оглы Мирзоев, 1986-го года рождения столкнулся с грузовым автомобилем марки "КамАЗ".

Несмотря на то, что М.Мирзоев c тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в Билясуварскую районную центральную больницу, спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.