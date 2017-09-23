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    В Билясуваре произошло ДТП, есть погибший

    По факту ведется расследование© Report

    Билясувар. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на проходящей по территории Билясуварского района части магистральной дороги Алят-Астара.

    В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ-2107" с грузовиком был ранен один человек. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Билясуварскую районную центральную больницу. Несмотря на вмешательство врачей, спасти его жизнь не удалось.

    По факту ведется расследование.

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