В Билясуваре произошло ДТП, есть погибший

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Билясувар. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на проходящей по территории Билясуварского района части магистральной дороги Алят-Астара.

В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ-2107" с грузовиком был ранен один человек. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Билясуварскую районную центральную больницу. Несмотря на вмешательство врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.