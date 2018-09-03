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    В Билясуваре произошла авария, есть пострадавший

    Билясувар. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуваре произошла авария, пострадал один человек. 

    Как сообщает муганское бюро Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через Билясуварский район 89-м км автомобильной дороги Алят-Астара. 

    В результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадал житель Ярдымлинского района Магсуд Намик оглу Гаджизаде 1994 г.р. Пострадавший доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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