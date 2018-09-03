В Билясуваре произошла авария, есть пострадавший

Билясувар. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуваре произошла авария, пострадал один человек.
Как сообщает муганское бюро Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через Билясуварский район 89-м км автомобильной дороги Алят-Астара.
В результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадал житель Ярдымлинского района Магсуд Намик оглу Гаджизаде 1994 г.р. Пострадавший доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
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