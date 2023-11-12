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В Билясуваре привлечены к ответственности загрязняющие окружающую среду

В Билясуваре привлечены к ответственности загрязняющие окружающую среду В Билясуваре к административной ответственности привлечены лица, загрязняющие окружающую среду бытовыми отходами.
Происшествия
12 ноября 2023 г. 11:06
В Билясуваре привлечены к ответственности загрязняющие окружающую среду

В Билясуваре к административной ответственности привлечены лица, загрязняющие окружающую среду бытовыми отходами.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции, были выявлены случаи выброса бытовых отходов за пределы установленных мест.

Были составлены протоколы на 6 человек за нарушение требований статьи 266.3 КоАП (выброс бытовых отходов за пределы емкостей (урн).

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda ətraf mühiti zibilləyən şəxslər cəzalandırılıb

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