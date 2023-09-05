О нас

В Билясуваре привлечены к ответственности загрязняющие окружающую среду лица

В Билясуваре привлечены к ответственности загрязняющие окружающую среду лица В Билясуваре к административной ответственности привлечены лица, загрязняющие окружающую среду бытовыми отходами.
Происшествия
5 сентября 2023 г. 17:21
В Билясуваре привлечены к ответственности загрязняющие окружающую среду лица

В Билясуваре к административной ответственности привлечены лица, загрязняющие окружающую среду бытовыми отходами.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкоранской региональной группы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции, были выявлены случаи выброса бытовых отходов за пределы установленных мест.

За последний месяц составлены протоколы на 21 человека за нарушение требований статьи 266.3 КоАП (выброс бытовых отходов за пределы емкостей (урн)).

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda ətraf mühiti zibilləyən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

Другие новости из категории

В Сумгаите задержан интернет-мошенник, представлявшийся ясновидящим
В Сумгаите задержан интернет-мошенник, представлявшийся "ясновидящим"
5 сентября 2023 г. 16:36
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
5 сентября 2023 г. 15:58
Уголовное дело в отношении обвиняемого в квартирном мошенничестве директора ЖСК направлено в суд
Уголовное дело в отношении обвиняемого в квартирном мошенничестве директора ЖСК направлено в суд
5 сентября 2023 г. 13:12
В Ширване задержан подозреваемый в умышленном убийстве
В Ширване задержан подозреваемый в умышленном убийстве
5 сентября 2023 г. 10:45
В Физули у бывшего осужденного изъяли автомат Калашникова
ФотоВ Физули у бывшего осужденного изъяли автомат Калашникова
5 сентября 2023 г. 09:01
В Баку 38-летний мужчина пострадал в ДТП
В Баку 38-летний мужчина пострадал в ДТП
5 сентября 2023 г. 07:02
В Баку 55-летнюю женщину сбил автомобиль
В Баку 55-летнюю женщину сбил автомобиль
5 сентября 2023 г. 04:39
В Нахчыване произошло ДТП, пострадали два человека
ФотоВ Нахчыване произошло ДТП, пострадали два человека
5 сентября 2023 г. 01:43
В Кюрдамире в результате землетрясения повреждены более 100 частных домов
В Кюрдамире в результате землетрясения повреждены более 100 частных домов
4 сентября 2023 г. 15:29
В Балакянском районе проведена операция, задержаны 9 человек
ФотоВ Балакянском районе проведена операция, задержаны 9 человек
4 сентября 2023 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi