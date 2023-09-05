В Билясуваре привлечены к ответственности загрязняющие окружающую среду лица

В Билясуваре к административной ответственности привлечены лица, загрязняющие окружающую среду бытовыми отходами.

В Билясуваре к административной ответственности привлечены лица, загрязняющие окружающую среду бытовыми отходами.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкоранской региональной группы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции, были выявлены случаи выброса бытовых отходов за пределы установленных мест.

За последний месяц составлены протоколы на 21 человека за нарушение требований статьи 266.3 КоАП (выброс бытовых отходов за пределы емкостей (урн)).

Мероприятия в этом направлении продолжаются.